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الاثنين 21 آب 2023 ساعة 09:42

آية الله نوري همداني: الأعداء يبذلون ما بوسعهم لتيئيس الشعب الايراني

آية الله نوري همداني: الأعداء يبذلون ما بوسعهم لتيئيس الشعب الايراني
وخلال لقاء رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي معه صباح اليوم الاثنين، أشاد آية الله نوري همداني بجهود الحكومة وقال: نطلب منكم إيلاء المزيد من الاهتمام بمعيشة الشعب وخاصة قضية قيمة العملة الوطنية التي تتطلب متابعة خاصة.
 
واعتبر القضاء على الفقر والجهل والتمييز من واجبات المسؤولين وقال: نحن على دراية بجهودكم المبذولة ليلاً ونهاراً، بما في ذلك السفر إلى المحافظات والالتقاء بالمواطنين عن كثب والاستماع إلى مشاكلهم، والتي تعد من مزايا الحكومة التي يجب أن تستمر، وخلال هذا الفترة تم تقديم خدمات تستحق الثناء.
 
واضاف: إن هذه الاجراءات جديرة بالتقدير، ولكن ينبغي الالتفات الى أنه وفقًا لتوصيات أمير المؤمنين (ع) ، فإن المبدأ هو رضا الناس ، فالآن المشاكل المعيشية تضايقهم، ويجب على الحكومة حل هذه المسألة.
 
واعتبر انخفاض قيمة العملة الوطنية أمرًا مقلقًا ، وقال: رغم كل المشاكل ، يجب ألا يتم القاء ظلال قاتمة على الإجراءات والإنجازات المتحققة، وتخييب امل الشعب من الثورة ، فأعداؤنا اليوم جميعًا يبذلون كل جهودهم لتيئيس الشعب.
رقم : 1077066
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