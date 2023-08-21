خلافات وتوترات داخل إقليم كردستان بسبب البيشمركة..

وبحسب وسائل إعلام كردية، فإن "قرار الاتحاد الوطني العام الماضي باستبدال وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل التابع له، جاء نتيجة المخاوف من تقربه من الديمقراطي ومسرور بارزاني خلال فترة ولايته، وكان أيضا بسبب مزاعم الفساد".



وبموجب الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، يجب على الطرفين الموافقة قبل تغيير المسؤولين رفيعي المستوى.



كما أراد الحزب الديمقراطي الكردستاني تغيير بعض مسؤوليه، بمن فيهم نائب رئيس برلمان كردستان هيمين هورامي، الذي حصل مؤخرا على منصب حزبي جديد، ومع ذلك، لم يتم وضع جميع القطع الضرورية في مكانها ولم يتمكن الطرفان من تنفيذ التغييرات.



وتفيد المصادر الكردية، بأن "التوترات الحزبية داخل الوزارة انفجرت في تموز الماضي عندما أصدر نائب وزير البيشمركة، وهو من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمرا بإعادة توزيع المناصب الرسمية داخل الوزارة".



وتم تقسيم المناصب بالتساوي بين الأحزاب، وهو مبدأ يعرف محليا بـ (50 – 50)، لكن النظام الجديد غير هذا إلى 57-43 لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني وحل محل مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني من قيادة أربعة مناصب إدارية.



وتظهر المزاعم، أن ترقيات ضباط البيشمركة التابعين للاتحاد الوطني الكردستاني قد أوقفت، مما أضاف بعدا شخصيا إلى التوترات الوزارية.



وفي الأسابيع التي تلت ذلك، تم تسريب وثائق عبر الإنترنت من أجل إحراج مسؤولين رفيعي المستوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة باتهامات بالفساد.



مسؤول كبير في البيشمركة تابتع للاتحاد الوطني ندد بالأمر الذي ينص على نسبة 57-43 باعتباره "غير قانوني" وضد الاتفاق الاستراتيجي بين الحزبين.



وشدد مسؤولو البيشمركة على أهمية استمرار المشاركة الغربية، لكنهم قدموا تقييمات متباينة بشكل صارخ حول ما إذا كان القادة والمؤسسات الكردية سيرتقون بمسؤولياتهم.



وأعرب مسؤول البيشمركة في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن ثقته في أن العملية ستعود إلى مسارها بعد الاجتماعات الأخيرة مع التحالف ووعد بالنتائج في الخريف.



في المقابل، قال مسؤول البيشمركة في الاتحاد الوطني الكردستاني إن الأمور لن تتحسن إلا إذا حدثت تغييرات سياسية كبيرة، في إقليم كردستان على المدى القريب.



ووفقا لمصادر متعددة، تم تسليم رسالة صارمة للمسؤولين الأكراد مفادها أن الولايات المتحدة، تدرس ما إذا كانت ستخفض مدفوعات راتبها لرواتب وزارة البيشمركة من 20 مليون دولار إلى 15 مليون دولار هذا الخريف استجابة لعدم إحراز تقدم.



ويقف إصلاح البيشمركة عند مفترق طرق، هل ستضع القيادة السياسية جانبا عدم ثقتها المتبادلة وتقدم رؤية موحدة في خدمة جميع الناس والمؤسسات في إقليم كردستان بغض النظر عن الانتماء السياسي أم أنها ستزحف بشكل أعمق إلى المصلحة الذاتية الحزبية حيث يتناغم شركاؤهم الأجانب تدريجيا؟.