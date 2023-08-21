روسيا تعلن اسقاط مسيّرة أوكرانية في ضواحي موسكو

وأفادت الدفاع الروسية في بيان: "في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب حوالي الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".

وأضافت الدفاع الروسية أن نظم الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق منطقة موسكو، وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

وواصلت الدفاع الروسية وفقًا للبيان: "تحطمت الطائرة المسيرة في منطقة بوكروفسكوي السكنية بمقاطعة أودينتسوفو، بعد فقدان السيطرة عليها، ولم يصب أحد بأذى".

وأمس الأحد، أعلنت الدفاع الروسية إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في موسكو وضواحيها.