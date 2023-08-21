بكين تستنكر بيان قمة “كامب ديفيد”

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن “في قمة كامب ديفيد، شوه قادة الولايات المتحدة واليابان والجمهورية الكورية صورة الصين وهاجموها بخصوص قضايا متعلقة بتايوان وقضايا بحرية”.



واعتبر أن القادة “تدخلوا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وزرعوا الخلاف عمدا بين الصين وجيرانها”، معربا عن استياء الصين “الشديد ومعارضتها الحازمة وقدمت احتجاجات رسمية للأطراف المعنية”.



وفي بيان صدر يوم الجمعة الفائت، دانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، “سلوك خطير وعدواني” للصين و”مطالبها البحرية غير القانونية” في بحر الصين الجنوبي.