رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى

وأشار " رئيسي " لدى لقائه صباح اليوم الاثنين المرجع الديني آية الله " حسين نوري همداني " في قم ، الى الأعمال التي تقوم بها حكومته، ورفع لسماحته تقريرا عن ۱۲ مشكلة كانت تواجهها الحكومة مثل فايروس كورونا ووفاة ۷۰۰ شخص يوميا بسبب هذا الفايروس ومشاكل اخرى.

وأطلع رئيس الجمهورية هذا المرجع الديني على أهم الانجازات التي حققتها حكومته حتى الآن وقال: ان الحكومة بدأت في اليوم الثاني من تسنمها ادارة البلد بإرادة جدية معتمدة على مبدأ " نحن قادرون " العمل ليل نهار لحل مشاكل المواطنين واستطاعت التفوق على الكثير من المشاكل في الأشهر الـ 6 الأولى.

وأضاف قائلا: ان الحكومة استطاعت بفضل الله تبارك وتعالى والجهود التي يبذلها المسؤولون تحقيق النمو الاقتصادي بنسبة 4%، اضافة الى اعادة اكثر من 5 آلاف مصنع مغلق وشبه مغلق الى مدار الانتاج.

وشدد رئيس السلطة التنفيذية في هذا اللقاء على أن حكومته استطاعت التغلب على مشكلة البطالة التي هبطت الى أقل عدد خلال العقود الماضية، والاهتمام بموضوع توفير السكن وإدراجه في جدول اعمال الحكومة الحالية.

كما أشار آية الله " رئيسي " الى السياسة الخارجية التي تعتمدها الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوقت الحالي ووصفها بأنها متزنة ومتعددة الاطراف موضحا أنها أدرجت موضوع تعزيز العلاقات مع الدول الجارة خاصة الاسلامية منها والنمو الملحوظ في التجارة الخارجية في جدول أعمالها واعتبرها من أهم انجازات حكومته.م

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