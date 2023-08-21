الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 21 آب 2023 ساعة 12:36

قاليباف يدعو إلى موقف حاسم للدول الإسلامية ضد الاساءة للقرآن الكريم

قاليباف يدعو إلى موقف حاسم للدول الإسلامية ضد الاساءة للقرآن الكريم
و فيما يتعلق بالعلاقات البرلمانية صرح أن تطوير العلاقات البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية يمكن أن يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية.
 
ووصل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري "إبراهيم بوغالي" أمس الأحد، مطار الإمام الخميني الدولي في طهران وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي حجة الإسلام "مجتبى ذوالنوري "و رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الجزائرية "حسن نوروزي".
 
واستقبل رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف صباح اليوم الاثنين، رسميا نظيره الجزائري "ابراهيم بوغالي".
 
وتأتي زيارة رئيس البرلمان الجزائري إلى إيران والتي ستستغرق 5 أيام في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد مع إعطاء الأولوية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.
رقم : 1077089
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
رئيس الجمهورية يزور مدينة قم
رئيس الجمهورية يزور مدينة قم
21 آب 2023
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
21 آب 2023
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
21 آب 2023
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
21 آب 2023
العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار
العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار
19 آب 2023
ما الاهداف غير المعلنة من زيارة المبعوث الأمريكي لليمن إلى منطقة الخليج الفارسی؟
ما الاهداف غير المعلنة من زيارة المبعوث الأمريكي لليمن إلى منطقة الخليج الفارسی؟
19 آب 2023
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟
19 آب 2023
العلاقات الإيرانية السعودية.. مصلحة عربية وإسلامية
العلاقات الإيرانية السعودية.. مصلحة عربية وإسلامية
19 آب 2023
قاليباف: اميركا تعرضت للاذلال في المنطقة رغم كل ما تملكه من قدرات
قاليباف: اميركا تعرضت للاذلال في المنطقة رغم كل ما تملكه من قدرات
19 آب 2023
ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية
ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية
18 آب 2023
رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان
رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان 'داعش' سيطر على أوروبا
18 آب 2023
كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟
كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟
18 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟