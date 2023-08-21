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الاثنين 21 آب 2023 ساعة 13:12

النزاهة تضبط مديراً في نفط الفلوجة لإستقطاعه نسبة من الوقود المجهز للمولدات الأهليَّة

النزاهة تضبط مديراً في نفط الفلوجة لإستقطاعه نسبة من الوقود المجهز للمولدات الأهليَّة
وقالت الهيئة في بيان تلقاه موقع العهد، اليوم الإثنين، إن "الفريق كشف، بعد إجراء أعمال  التدقيق وإجراءات الذرعات على الموجودات الافتتاحيَّة والكميَّات الواردة والكميَّات المجهزة والكميَّات الختاميَّة للمادتين، عن وجود زيادة فيهما تبلغ أكثر من  (12000) اثني عشر ألف لتر، وبعد استحصال الأمر القضائي تم ضبط مسؤول مركز توزيع نفط الفلوجة، فضلاً عن مبلغ مالي في قاصة مسؤول المركز لم يتمكن المتهم  من بيان مصدره أو الأوليَّات الخاصة والمستندات المعززة للإيداع".

وبحسب البيان، فقد "سيق المتهم بصحبة محضر الضبط الأصولي والمبرزات المضبوطة إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر توقيف المتهم على ذمة التحقيق، وفق أحكام المادة (339) من قانون العقوبات".

وتنص المادة (339): "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد أو الأجور أو نحوها طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق".
رقم : 1077110
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