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الاثنين 21 آب 2023 ساعة 16:56

في ذكرى إحراق الأقصى.. الحريق مازال مشتعلا

في ذكرى إحراق الأقصى.. الحريق مازال مشتعلا
ويصادف اليوم الاثنين الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك. ففى مثل هذا اليوم من عام 1969، اقتحم يهودى متطرف أسترالى الجنسية إرهابى، يدعى مايكل دينيس المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد الأقصى، والتي أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، مما تطلب سنوات لإعادة ترميمها وزخرفتها كما كانت. واستطاع أبناء الشعب الفلسطيني آنذاك إنقاذ ما تبقى في المسجد الأقصى قبل أن تجهز عليه النيران، بعد أن هرعت مركبات الإطفاء من مدن الخليل، وبيت لحم ومناطق مختلفة من الضفة والبلديات العربية لإنقاذ الأقصى، رغم محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعها من ذلك، وقطعها المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد في نفس يوم الحريق، كما تعمَّدت مركبات الإطفاء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس التأخر؛ حتى لا تشارك في إطفاء الحريق.م

أكدت حركة الجهاد الاسلامي اليوم الاثنين ، ان الأقصى كما كل فلسطين هو حق خالص للمسلمين في كل بقاع الأرض، لا يقبل القسمة ولا التهويد، ولا مكان فيه للدخلاء الذين لا تاريخ لهم على هذه الأرض المقدسة.

وشددت حركة الجهاد الاسلامي خلال بيان لها في الذكرى ال54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك على ان تحرير المسجد الأقصى ليس مهمة الشعب الفلسطيني وحده، بل هو واجب على كل الأمة العربية والإسلامية، لا يسقط بالتقادم، بل يجب أن يكون على رأس أولويات الأمة.

وقالت الحركة إن الواجب الديني والوطني والأخلاقي يحتم علينا جميعا مواجهة وإفشال كل مخططات ومشاريع التهويد والاستيطان والاحتلال التي تنفذها الحكومة الصهيونية بهدف تزوير التاريخ والجغرافيا، وبهدف إلغاء حقيقة أن القدس إسلامية والمسجد الأقصى للمسلمين بدون منازع.

وطالبت القوى والفصائل الفلسطينية بتدخل دولي وعربي عاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومقدساته لا سيما المسجد الأقصى الذي يتعرض لسلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية والجماعات الصهيونية المتطرفة التي تعمل على تهويد القدس والمقدسات منذ إحراق المسجد الأقصى وحتى اليوم، مؤكدة أن تلك المحاولات لم تتوقف منذ احتلال فلسطين من خلال عمليات الاقتحام التهويد والاقتحامات وتغيير المعالم العربية والإسلامية في القدس والأقصى.

وأكدت الفصائل في الذكرى 54 لإحراق المسجد الأقصى، الذي يصادف اليوم الإثنين، أن العجز والصمت العالمي والدولي وتراخي المنظمات الدولية ساهم إلى حد كبير في تشجيع الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ومحاولات خطط بناء الهيكل المزعوم، والتي كان آخرها اليوم اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.
رقم : 1077156
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