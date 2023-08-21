الجيش السوداني يعلن اغتيال أحد قادته البارزين

وقال الجيش في بيان له: "نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعضاء هيئة القيادة وجميع منسوبي القوات المسلحة عند الله تعالى، اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر الصائم".

وأضاف: "إلتحق الفقيد ب‍الكلية الحربية في العام 1989 ضمن ضباط الدفعة 39 كلية حربية، وعمل منذ تخرجه بسلاح المدفعية متنقلا في وحداته المختلفة ومعلما وقائدا ل‍معهد المدفعية إلى جانب عدد من تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأخرى".

وتابع البيان: "أبرزها إدارة شؤون الضباط منطقة النيل الأبيض العسكرية، إدارة العمليات برية، معهد ضباط الصف وأهم المناصب القيادية، قائد معهد ضباط الصف قائد قوة حماية المدنيين ب‍دارفور، و قائد الفرقة 16 مشاة نيالا، كما عمل ملحقا عسكريا بسفارة السودان ب‍المملكة الأردنية الهاشمية".