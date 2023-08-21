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الاثنين 21 آب 2023 ساعة 18:35

مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر في عملية إطلاق نار بالخليل

مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر في عملية إطلاق نار بالخليل
وحسب مصادر أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، وقوع عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، دون المزيد من التفاصيل.
 
وقالت مصادر طبية صهيونية رسمية، إن مستوطنة قتلت وأصيب مستوطن آخر بجروح حرجة في عملية إطلاق النار، التي وقعت قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل.
 
وبينت إذاعة الجيش الصهيوني، أن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، تمت من مركبة مسرعة، وتمكنت من الانسحاب.
 
وعقب العملية، أغلق جيش الاحتلال الجزء الجنوبي، والمدخل الشمالي لمدينة الخليل، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة عند جسر حلحول.
 
وأعلنت كتائب "شهداء الأقصى" اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن تنفيذ العملية في مدينة الخليل، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطرة.
 
وفي بيان لها، قالت كتائب "شهداء الأقصى": "بتوفيق من الله تعالى، تعلن كتائب شهداء الاقصى فلسطين الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مسؤوليتها عن تنفيذ العملية الفدائية في مدينة الخليل في محيط مستوطنة كريات اربع - شارع 60 الاستيطاني صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس والتي قتلت فيها مستوطنة صهيونية وإصابة آخر بجروح خطرة، وتأتي هذه العملية ردا طبيعيا علي جرائم الاحتلال وغطرسته".
 
وأضاف البيان: "نؤكد لأبناء شعبنا بأن العملية تأتي في ذكرى إحراق المسجد الأقصى عام 1969 لنعيد للذاكرة جرائم العدو الصهيوني، ووفاء بالعهد لأرواح شهدائنا، وتمسكنا بخيار البندقية كخيار استراتيجي".
 
وقالت إذاعة الجيش الصهيوني، إن قواته تنفذ عمليات تمشيط وملاحقة لمنفذي عملية الخليل، فيما كشفت القناة السابعة العبرية، عن استدعاء مروحيات عسكرية للمشاركة في البحث عن منفذي العملية.
 
وأول أمس السبت قتل مستوطنان اثنان في عملية إطلاق نار، نفذها شاب فلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس.
 
وبهذه العملية يرتفع عدد القتلى الصهاينة في عمليات المقاومة بالضفة الغربية والداخل المحتل، منذ بداية العام الجاري 2023. إلى 34 جندياً ومستوطناً صهيونياً.
 
وفي هذه الاثناء، باركت الجهاد الإسلامي عملية إطلاق النار جنوب الخليل وأكدت ان تصادفها مع ذكرى حريق الأقصى رسالة تحذير.
رقم : 1077165
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