الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 21 آب 2023 ساعة 19:38

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة
وحسب "أكسيوس"، فإن أهمية الاجتماع تكمن في أنه "يمكن أن يعطي دفعة كبيرة بين الزعيمين للمحادثات التي يجريها البيت الأبيض مع الحكومة السعودية في محاولة للتوصل إلى صفقة ضخمة يمكن أن تشمل ضمانات أمنية أمريكية للرياض، وكذلك اتفاقية التطبيع بين السعودية وإسرائيل"، لافتا إلى أن "مثل هذه الصفقة ستكون اختراقة تاريخية في السلام في الشرق الأوسط".
 
في حين أنه "من المحتمل أن يضطر بايدن إلى تمرير أجزاء منها على الأقل عبر الكونغرس، حيث يتبنى العديد من الديمقراطيين وجهات نظر انتقادية للغاية لبن سلمان"، بسبب "حقوق الإنسان ومقتل الصحفي جمال خاشقجي"، وفق "أكسيوس".
 
ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم (في وقت سابق) أن الإدارة الأمريكية تريد محاولة استكمال مساعيها الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية قبل أن تستهلك حملة الانتخابات الرئاسية أجندة بايدن.
 
وفق "أكسيوس"، لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك معاهدة دفاع محتملة بين واشنطن ورياض ودعم أمريكي محتمل لبرنامج نووي مدني يتضمن تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
 
هذا وقال مصدر مطلع على القضية لـ"أكسيوس" إن المسؤولين الأمريكيين والسعوديين يناقشون إمكانية عقد اجتماع بين بايدن ومحمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين لأسابيع، حتى قبل زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى المملكة في يوليو.
 
وأضاف مصدران آخران مطلعان على القضية أن مثل هذا الاجتماع ممكن، لكنهما شددا على أنه لم يتم الانتهاء من التحضير له بعد.
 
وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، حيث ستعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.
رقم : 1077172
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
رئيس الجمهورية يزور مدينة قم
رئيس الجمهورية يزور مدينة قم
21 آب 2023
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
21 آب 2023
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
21 آب 2023
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
21 آب 2023
العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار
العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار
19 آب 2023
ما الاهداف غير المعلنة من زيارة المبعوث الأمريكي لليمن إلى منطقة الخليج الفارسی؟
ما الاهداف غير المعلنة من زيارة المبعوث الأمريكي لليمن إلى منطقة الخليج الفارسی؟
19 آب 2023
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟
19 آب 2023
العلاقات الإيرانية السعودية.. مصلحة عربية وإسلامية
العلاقات الإيرانية السعودية.. مصلحة عربية وإسلامية
19 آب 2023
قاليباف: اميركا تعرضت للاذلال في المنطقة رغم كل ما تملكه من قدرات
قاليباف: اميركا تعرضت للاذلال في المنطقة رغم كل ما تملكه من قدرات
19 آب 2023
ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية
ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية
18 آب 2023
رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان
رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان 'داعش' سيطر على أوروبا
18 آب 2023
كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟
كيف تقرأ زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية بهذا التوقيت؟
18 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
السعودية تفضح "إسرائيل" بشروط التطبيع.. الوقائع والنتائج؟