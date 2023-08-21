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الاثنين 21 آب 2023 ساعة 19:40

القوة البرية للجيش الايراني مستعدة لتنمية العلاقات مع روسيا

القوة البرية للجيش الايراني مستعدة لتنمية العلاقات مع روسيا
جاء ذلك خلال اللقاء بين قائد القوة البرية الايرانية العميد كيومرث حيدري في موسكو مع القائد العام للقوة البرية للقوات المسلحة الروسية الجنرال اوليغ ساليوكوف.
 
وخلال اللقاء الذي جرى في مقر القيادة العامة للقوات البرية الروسية بموسكو، قال الجنرال اوليغ ساليوكوف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية من الدول الاساسية في الشرق الاوسط وهي شريك استراتيجي لروسيا.
 
وأضاف: ان موسكو وطهران تجريان حاليا محادثات سياسية مكثفة لتنمية العلاقات الثنائية.
 
من جانبه، أعلن العميد كيومرث حيدري قائد القوة البرية للجيش الايراني، خلال اللقاء، استعداد هذه القوة لتنمية التعاون العسكري مع القوة البرية الروسية.
 
وتم خلال اللقاء، بحث موضوعات التعاون والتعامل العسكري بهدف تنفيذ المشاريع الرامية لزيادة الجاهزية القتالية للقوات المسلحة لكلا البلدين.
 
كما اتفق الجانبان خلال اللقاء، بشأن تعزيز التعاون بين سلاحي البر للبلدين في مختلف المجالات أكثر فأكثر.
 
وبدأ قائد القوة البرية الايرانية، يوم الاحد، زيارة رسمية الى موسكو، حيث تفقد في اليوم الاول من زيارته جناح الجمهورية الاسلامية الايرانية في المعرض العسكري الروسي المسمى آرمي 2023 والمقام في منتزه باتريوت بموسكو.
 
وقبيل اللقاء، قام العميد حيدري برفقة نظيره الروسي، بوضع اكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في موسكو.
 
ومن المقرر ان يقوم قائد سلاح البر الايراني بتفقد عدد من مؤسسات التدريب العسكري للقوات البرية وبعض مجمعات الصناعات العسكرية الروسية.
رقم : 1077174
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