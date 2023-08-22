الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 آب 2023 ساعة 07:48

بوتين يشارك في قمة "بريكس" عبر تقنية "فيديو كونفرانس"

بوتين يشارك في قمة "بريكس" عبر تقنية "فيديو كونفرانس"
وأفاد الكرملين في بيان رسمي، بأن بوتين سيطلع المشاركين في القمة على أولويات الرئاسة الروسية للمجموعة خلال العام 2024.
 
ووفقا للبيان، ستتناول اجتماعات القمة بما فيها الاجتماعات غير الرسمية لقادة دول المجموعة، عددا من القضايا الموضوعية لأنشطة الجمعية، بما في ذلك مشاكل توسعها المحتمل، والأجندة العالمية والإقليمية، وآفاق مواصلة تطوير شراكة بريكس في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها.
 
وأضاف البيان أنه من المقرر عقد اجتماع لقادة “الخمسة” في صيغة BRICS وBRICS Outreach، في إطار القمة، وذلك بمشاركة قادة أكثر من 50 دولة في العالم ورؤساء الهياكل التنفيذية للمنظمات الإقليمية.
 
وسيعقد منتدى أعمال بريكس، عشية انعقاد القمة، حيث سيتوجه الرئيس بوتين بكلمة للمشاركين فيها عبر تقنية الفيديو.
 
وأشار البيان، إلى أن وفدا روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف سيكون حاضرا في جوهانسبورغ، للمشاركة الوجاهية في الاجتماعات.
 
وتستضيف جوهانسبرغ اليوم الثلاثاء قمة "بريكس" في دورتها الـ15، التي تمتد في الفترة ما بين 22 – 24 أغسطس الجاري أي حتى يوم الخميس.
 
وسيحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأكثر من 30 رئيس دولة أفريقية، بالإضافة إلى رؤساء آخرين من دول جنوب الكرة الأرضية.
 
رقم : 1077271
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طوكيو توعز بالاستعداد لـ “حالة غير متوقعة” بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
طوكيو توعز بالاستعداد لـ “حالة غير متوقعة” بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
22 آب 2023
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
22 آب 2023
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
22 آب 2023
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
22 آب 2023
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة
22 آب 2023
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
21 آب 2023
رئيس الجمهورية يزور مدينة قم
رئيس الجمهورية يزور مدينة قم
21 آب 2023
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
21 آب 2023
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
21 آب 2023
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
21 آب 2023
العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار
العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار
19 آب 2023
ما الاهداف غير المعلنة من زيارة المبعوث الأمريكي لليمن إلى منطقة الخليج الفارسی؟
ما الاهداف غير المعلنة من زيارة المبعوث الأمريكي لليمن إلى منطقة الخليج الفارسی؟
19 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة