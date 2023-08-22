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الثلاثاء 22 آب 2023 ساعة 07:49

بلغاريا تسلّم معدات مدرعة سوفيتية الصنع لأوكرانيا

بلغاريا تسلّم معدات مدرعة سوفيتية الصنع لأوكرانيا
ومن المتوقع أن يصادق البرلمان على الاتفاقية حول تسليم نحو 100 قطعة من المعدات في سبتمبر المقبل.
 
وقال الوزير البلغاري بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، يوم أمس: "يستأنف البرلمان جلساته في سبتمبر، أعتقد أن ذلك سيكون من أولوياته. ومع نهاية سبتمبر أو في أوائل أكتوبر ستجري المصادقة على الاتفاقية. وأعتقد أن التوريدات ستبدأ بعد ذلك".
 
وأكد تاغاريف كذلك تأييد بلغاريا لانضمام أوكرانيا إلى الناتو بشكل سريع.
 
بدوره، أشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أنه بحث مع الجانب البلغاري إمكانية مشاركة بلغاريا في برامج تدريب العسكريين الأوكرانيين وكذلك معالجة الجرحى من العسكريين الأوكرانيين على الأراضي البلغارية.
رقم : 1077273
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