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الثلاثاء 22 آب 2023 ساعة 11:12

الرئيس الإيراني: استراتيجيّة العدوّ هي خلق اليأس.. التعب واليأس ممنوعان

الرئيس الإيراني: استراتيجيّة العدوّ هي خلق اليأس.. التعب واليأس ممنوعان
وفي كلمة له، اليوم الثلاثاء 22/08/2023، في مراسم تجديد العهد مع مبادئ الإمام الراحل لمناسبة أسبوع الحكومة وذكرى الشهيدين محمد علي رجائي ومحمد جواد باهنر وشهداء الحكومة والثورة، قال السيد رئيسي: "يمكننا تحقيق التحوّل كونه ليس أمرًا بعيد المنال"، لافتًا إلى أنّ سماحة الإمام الخامنئي أكد، خلال لقائه الأخير مع قادة الحرس الثوري، أنّه لا يجوز التعب واليأس.

وشدّد رئيسي على أنّ: "المسؤول المفعم بالأمل يمكنه أن يجعل الناس متفائلين"، وقال: "على كلّ من يخدم باسم الحكومة والنظام الإسلامي، في جميع أنحاء البلاد، أن يعمل على بثّ الأمل... فاستراتيجيّة الإمام والقائد الخامنئي هي خلق الأمل في المجتمع، وخلق اليأس هو استراتيجية الأعداء".

وأضاف السيد رئيسي: "يجب أن نضع الاهتمام بالناس نصب أعيننا كونه أحد تعاليم الإمام الراحل، لقد جاء الوفد الحكومي ليعقد ميثاقًا مع آراء ومبادئ الإمام الخميني؛ لأنّ هوية هذه الحكومة مستمدة من هوية الإمام الخميني (ره) وعمله وأفكاره"، مؤكدًا ضرورة الالتزام بهذه المبادئ.

وأكد الرئيس الإيراني أنّ: "سلوك الإمام الراحل يُعدّ درسًا لكلّ المسؤولين"، مشددًا على ضرورة اهتمام جميع المسؤولين بالناس. ولفت إلى أنّ الامام الراحل (قدس سرّه) كان يؤكد ضرورة الاهتمام بتطبيق العدالة وعدم التمييز ومحاربة الفساد، وهو ما يؤكد عليه أيضًا سماحة القائد الخامنئي، مشددًا على أنّ:" الاهتمام بالمهام الكبيرة يجب ألا يمنعنا من الاهتمام بالمهام الصغيرة".

وختم السيد رئيسي معلنًا: "لقد جئنا بصفتنا أعضاء في الوفد الحكومي لعقد العهد والميثاق مع الإمام؛ لقد جئنا لخدمة الإمام لنقول إنّنا نؤيد فكرته الرائعة؛ لأنّ هوية هذه الحكومة هي هوية الإمام. وكان فكر الإمام يعبّر عن إخلاصه واهتمامه بالناس".

الجدير بالذكر أنّ الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة تحتفي بالأسبوع الواقع بين 24 و30 آب/أغسطس من كلّ عام، بصفته "أسبوع الحكومة"، تخليدًا للذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الإيراني الأسبق الشهيد محمد علي رجائي ورئيس وزرائه الشهيد محمد جواد باهنر. وكانت قد أقيمت مراسم "أسبوع الحكومة"، في مرقد الإمام الخميني (رض)، بمشاركة وحضور الرئيس السيد إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته حيث جدّدوا العهد والميثاق مع الإمام الخميني (ره).

كما حضر هذه المراسم حفيد الإمام الخميني (ره) ومتولي مرقده الشريف، حجة الإسلام السيد حسن الخميني، واختتمت المراسم بزيارة أضرحة شهداء الثورة الإسلامية، وفي مقدّمهم الشهداء رجائي وباهنر وبهشتي.
رقم : 1077324
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