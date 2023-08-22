قاليباف: الحكومة والبرلمان عقدا العزم على انجاز الشبكة الوطنية للمعلومات

واضاف قاليباف خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي،صباح اليوم الثلاثاء، والذي خصص لمناقشة موضوع جودة شبكة الانترنت والمشاكل التي يعاني منها المواطنون والمشاغل التجارية الالكترونية، ان موضوع تكنولوجيا المعلومات هي من القضايا الرئيسية في البلاد ، وان التقارير الواردة تؤكد وجود السرعة اللازمة لانجاز الشبكة الوطنية للمعلومات قبل انتهاء عهد الحكومة الحالية كما وعد وزير الاتصالات في بداية انطلاق الحكومة الحالية.

وشدد قاليباف على ضرورة عدم تجاهل استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال ، لتجنب الضعف الذي ابتلي به قطاع التجارة الالكترونية في البلاد حاليا، وقال ان تحقيق النجاح غير ممكن دون مشاركة القطاع الخاص ، كما ان اشراك المواطنين في ادارة اقتصاد البلاد واعادة هيكلة الاقتصاد لا يوفره ويحفزه شيء مثل تطوير الاقتصاد الالكتروني.

كما دعا قاليباف الى ضرورة منع حدوث تداخل بين القرارات والقوانين الصادرة في مجال التجارة الالكترونية عبر تولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولية توحيد النشاطات في هذا المجال ، مشيرا الى الخطة المرسومة لجعل الاقتصاد الالكتروني يستحوذ على 15 بالمئة من حجم الناتج القومي للبلاد خلال الخطة التنموية السابعة في البلاد.