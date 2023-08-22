ايران تحتفل باليوم الوطني للصناعات الدفاعية

تطوير الصناعات العسكرية الدفاعية من أجل تعزيز الأمن في البلاد، من أبرز الملفات التي قطعت فيها ايران أشواطاً طويلة منذ انتصار ثورتها و لحد الان. حيث أسفرت جهودها في هذا المجال عن نتائج تلبّي جوانب من طموحات شعبها في مختلف المجالات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع العسكري مع رفض أيّ محاولات أجنبية على تحجيم هذا القطاع.

فبعد أكثر من أربعة وأربعين عاماً من انتصار الثورة الإسلامية في إيران وبين فترة وأخرى تستعرض جانباً من إنجازاتها الدفاعية التي توصلت إليها بالاعتماد على المتخصصين الإيرانيين الشباب. وإلى جانب المناورات للجيش وحرس الثورة الإسلامية وعلى سبيل المثال أزاحت الستار عن صاروخ فتاح فرط الصوتي وكذلك صاروخ كروز الشهيد ابو مهدي المهندس وغيرها من الإنجازات والمعدات والتي تشمل الطائرات المسيّرة من دون طيار ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات.

وبحضور وايعاز من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ، بدأت عملية انضمام الصواريخ الاستراتيجية "خرمشهر" و"الحاج قاسم" على نطاق واسع للقوات المسلحة.

وعلى هامش زيارته اليوم الثلاثاء لمعرض أحدث الإنجازات التكنولوجية والمتطورة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اصدر رئيسي الامر ببدء انضمام الصواريخ الاستراتيجية "خرمشهر" و"الحاج قاسم" على نطاق واسع إلى القوات المسلحة والقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

وفي هذه المراسم التي أقيمت بحضور وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة حيّا رئيس الجمهورية يوم الصناعة الدفاعية وقدم الشكر لجميع القوى العاملة التي تبذل جهودا دؤوبة في الصناعة الدفاعية بالبلاد وقال: آمل أن تؤدي جهودنا جميعاً للمزيد من العزة والفخر والاقتدار للبلاد.

وأزيح الستار عن أحدث طائرة مسيرة ايرانية من طراز مهاجر تحمل اسم "مهاجر 10" ذات قدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة بحضور رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي. وازيح الستار اليوم الثلاثاء عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة والتي تبلغ مدة طيرانها القصوى 24 ساعة على ارتفاع 7000 متر ونصف قطر تشغيلي 2000 كيلومتر وذلك بحضور رئيس الجمهورية آية الله سيد إيراهيم رئيسي ووزيرالدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد "محمد رضا أشتياني" وعدد من قادة القوات المسلحة. وتبلغ سعة الوقود القصوى لطائرة "مهاجر 10" المسيرة 450 لترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزن حمولتها 300 كغ. وتبلغ السرعة القصوى لهذه الطائرة 210 كم/ساعة، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر والقنابل، وهي مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية.