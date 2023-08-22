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الثلاثاء 22 آب 2023 ساعة 15:51

مصر تصدر بيانا حول الأوضاع في النيجر

مصر تصدر بيانا حول الأوضاع في النيجر
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان عنه اليوم الثلاثاء، إن "مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر".
 
وأكد على "أهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة، بشكل يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر "شعبها الشقيق".
 
وشدد على دعم مصر لكافة المساعي التي تستهدف نزع فتيل الأزمة على نحو يحافظ على النظام الديمقراطي وسيادة واستقرار النيجر.
 
وأكد أن "مصر تدعم المساعي التي تتسق مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي، وبما يحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة".
 
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.
رقم : 1077374
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