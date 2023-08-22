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الثلاثاء 22 آب 2023 ساعة 17:51

35 مليون زائر تشرفوا بزيارة العتبة الرضوية المقدسة العام الماضي

35 مليون زائر تشرفوا بزيارة العتبة الرضوية المقدسة العام الماضي
وقال مساعد محافظ خراسان رضوي للشؤون الثقافية والاجتماعية والزيارة، حجة الإسلام حجت كنابادي نجاد، في الاجتماع الأول للجنة الثقافة والإعلام وتطوير ثقافة الزيارة التابعة لمجموعة عمل الزيارة الوطنية: في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2009 والذي يصادف ولادة الإمام الرضا عليه السلام، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول في مشهد وركزت بعض توصياتها على الزيارة.
 
وأضاف: واحد من قرارات الاجتماع، المصادقة على مجموعة عمل الزيارة الوطنية، التي نشطت منذ عام 2010 وعقدت ما مجموعه 10 اجتماعات في الحكومات الثلاث السابقة، وفي وقت ما كان النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مكتب الرئيس يرأس فريق عمل الزيارة، وفي عهد الحكومة الحالية، تم تقديم طلب في رسالة إلى رئاسة الجمهورية، لعقد الاجتماع الأول بحضور آية الله رئيسي، وهو ما تحقق في كانون الثاني/يناير الماضي.
 
وأشار إلى أن 35 مليون زائر زاروا مشهد المقدسة العام الماضي، وقال: في حين أن مطاري مشهد ومهرآباد في طهران يشهدان أكثر من 50% من حركة الطيران، فإن 2% فقط من زوار مرقد الإمام الرضا عليه السلام يسافرون جواً.
 
وأضاف مساعد محافظ خراسان رضوي للشؤون الثقافية والاجتماعية والزيارة: أن 5٪ من الزوار يأتون إلى مشهد المقدسة بالقطار، واجمالا يأتي 7% من الزوار إلى مشهد عن طريق الجو والسكك الحديدية، وحتى عام 2011، كان حوالي 13% من الزوار يسافرون بالمركبات العامة، وانخفض عدد الحافلات وازداد حجم السفر بالسيارات الخاصة.
 
وأشار إلى عدد الزوار الأجانب بلغ في السنوات الماضية خمسة ملايين زائر، لافتا إلى أن نحو 80 ألف زائر وصلوا إلى مدينة مشهد المقدسة سيرا على الأقدام العام الماضي للتشرف بزيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا ثامن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
رقم : 1077393
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