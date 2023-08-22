مرحلة جديدة دخلها الصراع في السودان

فقد انتقلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى داخل أسوار مقر سلاح المدرعات ومناطق التماس القريبة من أحد أهم الحصون الإستراتيجية للجيش جنوبي الخرطوم.

وقالت القوات المسلحة السودانية، انها تمكنت من تكبيد قوات الردع خسائر ضخمة تضمنت مئات القتلى والجرحى وتدمير خمس مدرعات ودبابة وعدد كبير من العربات القتالية في محيط سلاح المدرعات. ويتحصن داخل مقر السلاح كبار ضباط الجيش، ما يجعل السيطرة عليه اهمية كبيرة لقوات الردع السريع، فقد اكدت المصادر العسكرية ان قواتها عبرت السور الشرقي لسلاح المدرعات والمطل على عدد من الأحياء السكنية بعد تغطية من قناصين في أعلى المباني المتاخمة للسلاح، لكن تم التعامل معها بسرعة، وان جميع الذين حاولوا العبور الى الداخل قد قتلوا.

سلاح المدرعات يقع في جنوب العاصمة الخرطوم، ويحده من المنطقة الغربية حي الشجرة الذي يضم أيضا سلاح الذخيرة، وإلى الجنوب أحياء الحماد ومن الشرق حي جبرة، الذي كان يضم قبل الحرب أحياء ومباني كاملة لأسر قادة الدعم السريع جرى تدمير أغلبها خلال الحرب الحالية. وتقدر مساحة سلاح المدرعات المحاط بالأحياء السكنية بنحو عشرة كيلومتر مربع، ويضم السلاح مئات الدبابات. ويمثل سلاح المدرعات نقطة عسكرية بالغة الأهمية لطرفي الصراع خاصة لقوات الدعم السريع التي تستميت للسيطرة عليه، في محاولة لمنع تهديد قاعدتها الأساسية بمنطقة طيبة جنوب الخرطوم.

انسانيا لا يزال الوضع يتدهور في السودان، فقد توفي خمسمائة طفل بسبب الجوع في البلاد منذ بداية الحرب بينهم اربعة وعشرون طفلا في دار للأيتام تديرها الحكومة في العاصمة الخرطوم. وقالت هيئة إنقاذ الطفولة إن ما لا يقل عن واحد وثلاثين ألف طفل بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية والأمراض المرتبطة به، واجبرت الحرب المؤسسة الخيرية إلى إغلاق سبعة وخمسين مركزاً تابعاً لها في السودان.