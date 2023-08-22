الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 آب 2023 ساعة 20:12

مرحلة جديدة دخلها الصراع في السودان

مرحلة جديدة دخلها الصراع في السودان
فقد انتقلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى داخل أسوار مقر سلاح المدرعات ومناطق التماس القريبة من أحد أهم الحصون الإستراتيجية للجيش جنوبي الخرطوم.
 
وقالت القوات المسلحة السودانية، انها تمكنت من تكبيد قوات الردع خسائر ضخمة تضمنت مئات القتلى والجرحى وتدمير خمس مدرعات ودبابة وعدد كبير من العربات القتالية في محيط سلاح المدرعات. ويتحصن داخل مقر السلاح كبار ضباط الجيش، ما يجعل السيطرة عليه اهمية كبيرة لقوات الردع السريع، فقد اكدت المصادر العسكرية ان قواتها عبرت السور الشرقي لسلاح المدرعات والمطل على عدد من الأحياء السكنية بعد تغطية من قناصين في أعلى المباني المتاخمة للسلاح، لكن تم التعامل معها بسرعة، وان جميع الذين حاولوا العبور الى الداخل قد قتلوا.
 
سلاح المدرعات يقع في جنوب العاصمة الخرطوم، ويحده من المنطقة الغربية حي الشجرة الذي يضم أيضا سلاح الذخيرة، وإلى الجنوب أحياء الحماد ومن الشرق حي جبرة، الذي كان يضم قبل الحرب أحياء ومباني كاملة لأسر قادة الدعم السريع جرى تدمير أغلبها خلال الحرب الحالية. وتقدر مساحة سلاح المدرعات المحاط بالأحياء السكنية بنحو عشرة كيلومتر مربع، ويضم السلاح مئات الدبابات. ويمثل سلاح المدرعات نقطة عسكرية بالغة الأهمية لطرفي الصراع خاصة لقوات الدعم السريع التي تستميت للسيطرة عليه، في محاولة لمنع تهديد قاعدتها الأساسية بمنطقة طيبة جنوب الخرطوم.
 
انسانيا لا يزال الوضع يتدهور في السودان، فقد توفي خمسمائة طفل بسبب الجوع في البلاد منذ بداية الحرب بينهم اربعة وعشرون طفلا في دار للأيتام تديرها الحكومة في العاصمة الخرطوم. وقالت هيئة إنقاذ الطفولة إن ما لا يقل عن واحد وثلاثين ألف طفل بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية والأمراض المرتبطة به، واجبرت الحرب المؤسسة الخيرية إلى إغلاق سبعة وخمسين مركزاً تابعاً لها في السودان.
رقم : 1077405
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طوكيو توعز بالاستعداد لـ “حالة غير متوقعة” بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
طوكيو توعز بالاستعداد لـ “حالة غير متوقعة” بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
22 آب 2023
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
22 آب 2023
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
22 آب 2023
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
22 آب 2023
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة
22 آب 2023
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
21 آب 2023
رئيس الجمهورية يزور مدينة قم
رئيس الجمهورية يزور مدينة قم
21 آب 2023
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
المقاومة والردع هما الحاميان للمصالح الوطنية اللبنانية
21 آب 2023
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
وجود أمريكي مكثف في باب المندب... وصنعاء تعتبر ذلك عملا عدائياً
21 آب 2023
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
إيران والسعودية... ما أسباب اتخاذ النهج الجديد؟
21 آب 2023
العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار
العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار
19 آب 2023
ما الاهداف غير المعلنة من زيارة المبعوث الأمريكي لليمن إلى منطقة الخليج الفارسی؟
ما الاهداف غير المعلنة من زيارة المبعوث الأمريكي لليمن إلى منطقة الخليج الفارسی؟
19 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة