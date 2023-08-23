تعيين الجنرال أفزالوف قائدًا عامًا مؤقتًا للقوات الجوية الفضائية الروسية

ووفقًا للمصدر تم إعفاء سوروفيكينبعد تكليفه بشغل منصب آخر، وهو الآن في إجازة قصيرة.



وكان أفزالوف، يشغل منصب رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الفضائية.



وقاد أفزالوف القوات الجوية عندما كان سوروفيكين قائدًا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وتم تعيين سيرغي سوروفيكين قائدًا عامًا للقوات الجوية الفضائية في تشرين الأول/أكتوبر 2017، وقبل ذلك، كان يقود المجموعة الروسية في سوريا، والمنطقة العسكرية الشرقية في روسيا.



وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، تم تعيينه قائدًا للقوات الروسية في أوكرانيا، وفي كانون الثاني/يناير من هذا العام أصبح نائبًا لقائد القوات المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

