الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 آب 2023 ساعة 08:06

الرئيس الصيني: العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة والمجتمع الدولي أمام مفترق طرق

الرئيس الصيني: العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة والمجتمع الدولي أمام مفترق طرق
وأوضح الرئيس الصيني “لا نريد حربا باردة جديدة ولا كتلا تتنازع فيما بينها، وإنما نريد الاستقرار والازدهار وهذا منطق التنمية الإنسانية، كما أن أي محاولة لتشكيل تحالفات عسكرية ستؤدي إلى زعزعة السلام والاستقرار العالميين”.

وأضاف: “تعلمنا الدروس من الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، واخترنا الانفتاح من أجل التعاون مع دول العالم.. الصين لا ترغب بالدخول في صراع مع القوى الكبرى، والتعاون والعمل الجماعي يجب أن يتغلبا على الخلافات والنزاعات”.

هذا وأعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال حديثه في قمة “بريكس” عن تأييده لفكرة إنشاء عملة موحدة لمجموعة “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

كما أكد نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماتشاتيل، أهمية قمة “بريكس” المنعقدة هذا الأسبوع في جوهانسبورغ، وكشف عن القضايا الرئيسية التي ستبحثها.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، حيث تعقد قمة مجموعة “بريكس” في الفترة ما بين 22 و24 آب/أغسطس الجاري، في قمتها العادية، وتبحث جملة من القضايا الاقتصادية والسياسية، وانضمام أعضاء جدد.
رقم : 1077509
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"
لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"
23 آب 2023
القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
23 آب 2023
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام تحت ضغط المتطرفين الصهاينة
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام تحت ضغط المتطرفين الصهاينة
23 آب 2023
المقاومة الفلسطينيّة وبعثرة أوراق "إسرائيل"
المقاومة الفلسطينيّة وبعثرة أوراق "إسرائيل"
23 آب 2023
العنوان المشترك بين اعضاء بريكس.. حذف الدولار ولا هيمنة امريكية غربية
العنوان المشترك بين اعضاء بريكس.. حذف الدولار ولا هيمنة امريكية غربية
23 آب 2023
طوكيو توعز بالاستعداد لـ “حالة غير متوقعة” بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
طوكيو توعز بالاستعداد لـ “حالة غير متوقعة” بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
22 آب 2023
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
22 آب 2023
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
22 آب 2023
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
22 آب 2023
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
22 آب 2023
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة
22 آب 2023
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
21 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة