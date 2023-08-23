إثيوبيا تفتح تحقيقًا بمقتل المئات من مواطنيها بنيران سعوديّة

وذكرت الخارجية الإثيوبيّة، في بيان لها نُشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إنّ:" الحكومة ستحقّق سريعًا في الحادثة بالتعاون مع السّلطات السعوديّة"، داعيةً إلى: "إظهار أقصى درجات ضبط النفس وعدم الإدلاء بتصريحات غير ضروريّة إلى أن ينتهي التحقيق".



كذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول سعودي نفيه صحّة ما تضمنه تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن قتل مهاجرين إثيوبيين، بشكل ممنهج عند الحدود مع اليمن. وقال مصدر حكومي سعودي: "إنّ هذه الاتهامات لا أساس لها، ولا تستند إلى مصادر موثوقة". بدوره، وصف الناطق باسم الأمم المتّحدة التقرير بأنّه "مقلق جدًا" إذ يتضمن اتهامات "خطيرة جدًا".



وكانت "هيومن رايتس ووتش"، قد ذكرت في تقرير، قبل أيام، أنّ "حرس الحدود السّعودي قتل المئات، على الأقل، من المهاجرين وطالبي اللّجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنيّة- السعوديّة، بين آذار/مارس 2022 وحزيران/يونيو 2023". وأشار التقرير إلى استخدام حرس الحدود السّعودي أسلحة متفجّرة، وإطلاقهم النار على أشخاص من مسافة قريبة، منهم نساء وأطفال، في نمط واسع النطاق وممنهج.