كنعاني: وزارة الخارجية تتابع بجدية إطلاق سراح مصور تسنيم

وردا على سؤال مراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء حول اعتقال طالبان المصور محمد حسين ولايتي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: بعد أن علمت الوزارة بالأمر بدأت على الفور متابعتها مع السلطات الأفغانية المعنية وتتابع إطلاق سراحه بكل جدية.

وفي وقت سابق، قال الممثل الخاص للرئيس الإيراني للشؤون الأفغانية وسفير إيران في كابول في هذا الصدد حسن كاظمي قمي: نتابع الأمر بجدية وقد أجريت مباحثات مع كابول وأجهزة الأمن قبل دقائق لتتحدث بدورها مع السلطات هناك. قيل لي أنهم يتابعون هذه القضية ونأمل أن يتم حلها قريبا.

واعتقل مصور تسنيم محمد حسين ولايتي عند الخروج من مطار كابل دون أي سبب يذكر بعد أن دخل أفغانستان بشكل قانوني عبر الحدود الجوية في زيارة شخصية وبقي في كابل مدة 10 أيام.

ورغم المتابعة، لم تقدم طالبان أي توضيح لماذا قامت باعتقال ولايتي. لكن يتوقع أن تتحرك هذه الحركة للإفراج عن محمد حسين ولايتي دون أي تأخير.