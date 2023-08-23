الصين تحضّ على توسيع "بريكس" خلال قمة جنوب إفريقيا

تمثّل بلدان “بريكس” — البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا — ربع الاقتصاد العالمي بينما أبدى مزيد من الدول اهتماما بالانضمام إلى التكتل قبيل قمّته التي تستضيفها جوهانسبرغ وتستمر ثلاثة أيام.



وفي خطاب ألقاه بالإنابة عنه وزير التجارة وانغ وينتاو في افتتاح القمة في جنوب إفريقيا، شدّد الرئيس الصيني شي جينبينغ على أن “الهيمنة ليست في الحمض النووي للصين”.



وقال إن المحادثات في جوهانسبرغ لا ترمي إلى “الطلب من بلدان اختيار طرف ضد آخر أو خلق مواجهة جماعية، بل توسيع نطاق هندسية السلام والتنمية”.



وتابع “بغض النظر عن أي مقاومة قد تواجهها، مجموعة بريكس هي قوة إيجابية وراسخة من أجل النوايا الحسنة وهي تنمو باستمرار”.



وأضاف “سنقيم ضمن بريكس شراكة استراتيجية أقوى… وسندفع قدما نحو توسيع نطاق العضوية” و”المساعدة في جعل النظام العالمي أكثر عدالة وإنصافا”.



تعدّ الصين أكبر قوة اقتصادية في مجموعة بريكس، والزيارة التي يجريها رئيسها إلى جنوب إفريقيا هي الثاني الدولية له هذا العام، وتأتي في خضم جهود تبذلها بكين لزيادة أعضاء المجموعة سريعا.



يذكر أنه العنوان الابرز على جدول اعمال قمة دول بريكس الـ 15 هو الشأن الاقتصادي العالمي وموضوع الوحدة النقدية المتمثلة بالدولار وكيفية تبديل هذه العملة.