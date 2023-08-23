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الأربعاء 23 آب 2023 ساعة 09:58

تركيا تعلق حركة الشحن في مضيق “الدردنيل” بسبب حرائق الغابات

تركيا تعلق حركة الشحن في مضيق “الدردنيل” بسبب حرائق الغابات
وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، إن “الحريق استدعى إخلاء ست قرى على الساحل الشمالي الغربي لتركيا”.

وأضاف في تصريحات متلفزة: “لقد ركزنا كل جهودنا على حماية وسط المدينة.. الخبر الجيد هو أن الرياح تبدو كأنها تهب بعيدا من وسط مدينة تشاناكالي”.

وأظهرت صور بثتها محطة “إن تي في” التلفزيونية التركية، سحبا من الدخان الكثيف فوق حدود مدينة تشاناكالي. كما أفادت بأن الحريق كان يقترب من مستشفى محلي وحرم جامعي.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا “آفاد” أنها أرسلت 10 طائرات و26 مروحية للمساعدة في إخماد النيران، وأغلقت طريقا سريعا محليا.

وذكرت وزارة النقل التركية في بيان أنه: “تم وضع زوارق للقطر في حالة تأهب تحسبا لوصول الحريق إلى المناطق الساحلية”.
رقم : 1077538
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