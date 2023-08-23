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الأربعاء 23 آب 2023 ساعة 11:29

عبداللهيان يبحث مع الخارجية النيابية الحصة المائية في هيرمند وقضايا خارجية

عبداللهيان يبحث مع الخارجية النيابية الحصة المائية في هيرمند وقضايا خارجية
وخلال هذا الاجتماع شرح كاظمي قمي تطورات العلاقات الايرانية الافغانية ومنها متابعة قضية الحصة المائية لايران قائلا " نحن جادون في متابعة هذه القضية وان زيارة الوفد الايراني الى محطة قياس المياه في دهراود في افغانستان كان تنفيذا لجزء من الاتفاقية الموجودة بين البلدين من قبل السلطات الحاكمة في افغانستان".
 
من جانبه استعرض وزير الخارجية الاجراءات التي تم اتخاذها لحماية الرعايا الايرانيين في خارج البلاد وكذلك القضايا المتعلقة بالزيارة الاربعينية والخطوات التي اتخذتها الخارجية الايرانية للتصدي للاساءة الى القرآن الكريم في الدول الاوروبية.
 
اما مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري فقد شرح سير عملية اخلاء سبيل السجناء الايرانيين في اميركا وتحرير الاصول الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية ومتابعة موضوع الغاء الحظر، فيما ابدى اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية ايضا وجهات نظرهم حيال هذه القضايا، مؤكدين على تعاون مجلس الشورى الاسلامي مع وزارة الخارجية في تمرير قانون توفير الحماية للايرانيين في الخارج ، مثمنين جهود وزارة الخارجية للحفاظ على المصالح الوطنية.
رقم : 1077558
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