الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 آب 2023 ساعة 12:17

القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين

القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
وقال العميد باكبور في تصريح له بهذا الصدد: اليوم، نشهد أمنًا مستقرًا على الحدود، ويلعب سكان الحدود دورًا مهمًا في تأمين حدود البلاد إلى جانب القوات المسلحة. وفي ظل هذا الأمن المستقر على الحدود، فإن القوة البرية للحرس الثوري مستعدة لخدمة زوار الأربعين في جميع نقاط الدخول والخروج من البلاد.

وأضاف: نعمل على حدود باشماق بمحافظة كردستان (غرب) وتمرجين بمحافظة أذربيجان غربي (شمال غرب) من خلال حشد كافة المرافق لخدمة زوار الأربعين ونأمل أن ننال رضاهم.

وقال العميد باكبور: من أجل تقديم الخدمات للزوار الباكستانيين الذين يعتزمون المشاركة في زيارة الأربعين عبر إيران، فإننا نستخدم قدرات القوة البرية للحرس الثوري في الحدود الجنوبية الشرقية لتسهيل حركة مرورهم.

بدوره صرح العميد اخوان، نائب قائد القوة البرية للحرس الثوري في شؤون الصحة العسكرية : ان 385 شخصًا من طواقم الصحة العسكرية المتخصصة التابعة للقوة البرية للحرس الثوري تقدم خدماتها في اطار 4 مستشفيات متنقلة متخصصة في المعابر الحدودية لزوار الأربعين الحسيني ومستشفى واحد ومركز طوارئ متنقل واحد على الطريق بين النجف وكربلاء في العراق.

وأضاف: بناء على أمر قائد القوة البرية للحرس الثوري وتوجيهات القائد العام للحرس الثوري ، فقد تم تدشين 4 مستشفيات متنقلة متخصصة تضم 36 سريرا في المنافذ الحدودية في رمدان (جنوب شرق) وباشماق ومهران وخسروي (في الحدود مع العراق) من قبل طاقم الصحة العسكرية للقوة البرية للحرس الثوري، وهي منهمكة في تقديم الخدمة لزوار الأربعين الحسيني الأعزاء. كما سيتم أيضًا تدشين مركز طوارئ متنقل ومستشفى متنقل تخصصي بسعة 36 سريرًا داخل العراق.

وفي إشارة إلى الخدمات الطبية التي تقدمها هذه الوحدة لزوار الأربعين، أكد نائب قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية: في هذه المستشفيات، يعمل أطباء القلب وجراحة العظام والتخدير والجراحة وطب الطوارئ والنساء وخبراء الصحة على مدار الساعة حتى نهاية زيارة الأربعين.

واوضح أن مختلف الأقسام السريرية والصحية والاستشارة والطوارئ والصيدلة وغرفة العمليات ستنشط في هذه المستشفيات، وقال: سيارات الإسعاف نشطة وتعمل لتقديم الإغاثة في المستشفيات وسلسلة الإغاثة والنقل في الأربعين.

وفي الختام قال العميد اخوان: إن القوة البرية للحرس الثوري اخذت كذلك بنظر الاعتبار انشاء 4 مستشفيات متنقلة متخصصة أخرى لتكون جاهزة للاستخدام وتقديم الخدمات لزوار الاربعين الحسيني داخل وخارج الحدود.
رقم : 1077580
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"
لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"
23 آب 2023
القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
23 آب 2023
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام تحت ضغط المتطرفين الصهاينة
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام تحت ضغط المتطرفين الصهاينة
23 آب 2023
المقاومة الفلسطينيّة وبعثرة أوراق "إسرائيل"
المقاومة الفلسطينيّة وبعثرة أوراق "إسرائيل"
23 آب 2023
العنوان المشترك بين اعضاء بريكس.. حذف الدولار ولا هيمنة امريكية غربية
العنوان المشترك بين اعضاء بريكس.. حذف الدولار ولا هيمنة امريكية غربية
23 آب 2023
طوكيو توعز بالاستعداد لـ “حالة غير متوقعة” بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
طوكيو توعز بالاستعداد لـ “حالة غير متوقعة” بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
22 آب 2023
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
22 آب 2023
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
22 آب 2023
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
22 آب 2023
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
22 آب 2023
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة
22 آب 2023
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
21 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة