لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"

وسعت بعض التيارات العراقية وغير الأصلية والسيبرانية، والتي توجد فروعها الرئيسية في العاصمة الاذربيجانية باكو وأنقرة والنظام الصهيوني، تكثيف مشروع الأعداء لخلق أزمات عرقية في البلاد من خلال تحويل قضية بحيرة أورميه إلى قضية عرقية.ما هي الأساليب والاستراتيجيات التي تستخدمها التيارات المعادية لإيران لإضفاء الطابع العرقي على قضية بحيرة أورميه؟لماذا تحاول التيارات التابعة تمثيل جفاف بحيرة أورميه كظاهرة خاصة وفريدة من نوعها وترفض ذكر أمثلة مماثلة في بلدان أخرى؟ما أسباب تركيز هذه الجماعات فقط على إهمال وخطأ الحكومات في هذا الأمر وفي نفس الوقت الرقابة على الإجراءات المتخذة لترميم بحيرة أرميه؟في أسلوب التشتت الخاطئ.. ما هي أهم محاور خطوات التيارات المعادية لإيران فيما يتعلق ببحيرة أورميه؟ما هو الدور الذي يلعبه المركز السيبراني للنظام الصهيوني في باكو لتصوير قضية جفاف بحيرة أورميه؟وما هي الخطط المشتركة التي نفذتها باكو والنظام الصهيوني من قبل لخلق أزمات عرقية في المناطق الشمالية الغربية من إيران؟