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الأربعاء 23 آب 2023 ساعة 13:06

البنتاغون يتهم روسيا بالتشويش على نظام “ستارلينك”

البنتاغون يتهم روسيا بالتشويش على نظام “ستارلينك”
وأضاف أنه إذا كان هناك عدد كبير بما فيه الكفاية من هذه الأقمار، فإن إلحاق أي ضرر بها من قبل دول أخرى سيكون أمراً معقداً.

وقال إن الولايات المتحدة “ترى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على مجموعة “ستارلينك” للأقمار الصناعية في أوكرانيا. وأضاف أن الروس يشوشون على أقمار “ستارلينك” لتعطيل عملها في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه في وقت سابق من شهر أغسطس، بدأت فرقة جديدة من قوة الفضاء الأمريكية العمل في قاعدة “بيترسون” في ولاية كولورادو على تقييم خصائص الأجهزة الفضائية التابعة للبلدان الأخرى، وغرضها وإمكاناتها.

وأوضح أن قوة الفضاء الأمريكية “ليس لديها العدد الكافي من الموظفين، وأن العمل جار على زيادة عددهم”.
رقم : 1077586
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