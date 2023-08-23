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الأربعاء 23 آب 2023 ساعة 14:28

بدء فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة

بدء فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة
وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن بلاده ترى إمكانية فتح الأسواق الإفريقية وخلق الإمكانيات للدول الإفريقية وكذلك دول مجموعة "بريكس".
 
وقال الرئيس الروسي، فلادمير بوتين خلال كلمته في القمة : مجموعة بريكس تطالب بنظام عالمي منصف قائم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
 
و أضاف بوتين سنعمل في مجموعة بريكس على توسيع استخدام العملات المحلية
 
من جهته قال الرئيس البرازيلي لو لا داسيلفا : نمثل 41% من سكان العالم ونواجه سيناريو معقد انتقلنا فيه من التعددية إلى عقلية الحرب الباردة
 
وصرح الرئيس البرازيلي: من غير المقبول أن الإنفاق العالمي العسكري تخطى 2 تريليون دولار
 
و تابع الرئيس البرازيلي: نحن بحاجة لنظام تمويل عالمي لمساعدة الدول من أجل تحقيق التغيير
 
هذا واقترح رئيس الوزراء الهندي مودي خلال كلمتة أمام زعماء القمة اقترح الدفع قدما للتعاون في مجال الفضاء وأن يكون لدى مجموعة بريكس مركز فضائي تابع للمجموعة.
 
من جانبه قال الرئيس الصيني: على دول بريكس أن تنهض بمبدأ التعددية القطبية وتعزيز دور الأمم المتحدة.
 
وتابع: عقلية الحرب الباردة لا تزال تشكل مصدر قلق لعالمنا وهناك توتر في الوضع الجيوسياسي
رقم : 1077594
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