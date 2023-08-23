مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون بمجال الاتصالات

وأكد الوزير الخطيب خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم أهمية تعزيز وتطوير التعاون مع الجانب الإيراني بمجال الاتصالات والبنى التحتية، نظراً لتميز التجربة الإيرانية في هذا المجال، مبيناً أهمية العمل على تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يحقق الفائدة لشعبي البلدين الصديقين.

من جانبه بين مستشار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في إيران حسين ميرزا بور أن عمق العلاقات الإيرانية السورية عامل مساعد لتحقيق تعاون مثمر في مجال الاتصالات بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم المطلوب، بما ينعكس إيجاباً على قطاع الاتصالات في سورية.