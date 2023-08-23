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الأربعاء 23 آب 2023 ساعة 16:16

مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان

مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
وقالت المصادر في حديث لمراسل موقع "إسلام تايمز" في لبنان، إن مجهولين قاموا بتكسير قبور البهائيين في بلدة مشغرة بجنوب لبنان.

فيما ذكر مختصو لمراسلنا إنه "للمرة الأولى يتم فيها الكشف عن وجود للطائفة البهائية المنحرفة في هذه البلدة".


 وقد أجمع المسلمون من الشيعة والسنة على أن البهائية ديانة منحرفة ورسولهم إدعى النبوة وهو ليس نبياً، وهي جماعة تعمل لصالح أجهزة المخابرات الغربية المعادية للإسلام والمسلمين، ولأتباع الديانة البهائية ارتباط وثيق مع الكيان الصهيوني الغاصب.

وفي مصر تحديداً حاربهم القانون منذ قضية العام 1947 حيث أفتى الأزهر بحرمة الزواج من البهائية، وفي عام 2009 أكد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر على أن "البهائية" حركة صهيونية، وأتباعها "فئة ضالة" لا علاقة لهم بالأديان السماوية.
رقم : 1077596
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