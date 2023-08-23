لبنان (إسلام تايمز)- كشفت مصادر محلية في بلدة مشغرة جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، عن تدمير قبور في هذه البلدة تابعة للطائفة البهائية التي يجمع علماء المسلمون على أنه جماعة منحرفة وضالة.