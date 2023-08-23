الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 آب 2023 ساعة 18:04

إيران وقطر وعقد الملتقى التاسع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة

إيران وقطر وعقد الملتقى التاسع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة
من جانبه أكد أمين اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية القطرية مجتبي أكبري على ضرورة تسهيل وتسريع العلاقات التجارية بين إيران وقطر، وقال ان العلاقات بين البلدين ودية للغاية والقادة السياسيون لديهم علاقات أخوية جيدة.
 
وافاد بانه نظرا لمسؤولية وزارة الطاقة باعتبارها الوصي الإيراني على اللجنة الإيرانية القطرية المشتركة، فإنه جرى بحث آخر الإجراءات في هذا الاجتماع الذي عقد بحضور كبار ممثلي الاجهزة الحكومية ورؤساء القطاع الخاص والذي نصت عليه وثيقة الملتقى الثامن الذي عقد في يونيو من العام الماضي ووقعها وزير الطاقة ووزير الصناعة والتجارة القطري في الدوحة، وتم اتخاذ القرار بناءً على آخر الإنجازات فيما يتعلق بالاولويات خلال الفترة المقبلة.
 
وتابع أكبري انه من أجل تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وقطر، تقرر أن تتولى لجنة المتابعة وضع اللمسات النهائية على بنود الوثيقة الاقتصادية الثامنة للبلدين، بحضور الاجهزة المهمة وتدوين هذه الوثيقة.
رقم : 1077610
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"
لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"
23 آب 2023
القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
23 آب 2023
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام تحت ضغط المتطرفين الصهاينة
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام تحت ضغط المتطرفين الصهاينة
23 آب 2023
المقاومة الفلسطينيّة وبعثرة أوراق "إسرائيل"
المقاومة الفلسطينيّة وبعثرة أوراق "إسرائيل"
23 آب 2023
العنوان المشترك بين اعضاء بريكس.. حذف الدولار ولا هيمنة امريكية غربية
العنوان المشترك بين اعضاء بريكس.. حذف الدولار ولا هيمنة امريكية غربية
23 آب 2023
طوكيو توعز بالاستعداد لـ “حالة غير متوقعة” بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
طوكيو توعز بالاستعداد لـ “حالة غير متوقعة” بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
22 آب 2023
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
22 آب 2023
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
22 آب 2023
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
22 آب 2023
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
22 آب 2023
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة
22 آب 2023
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
رئيسي: الجمهورية الإسلامية باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى
21 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
الناتو في العراق والمؤامرة الأمريكية الجديدة
فورين بوليسي: إيران بصدد تشكيل منتدى إقليمي لإقصاء أمريكا والکيان الإسرائيلي
حوارة تعمّق مأزق العدو.. لا حدود للمقاومة