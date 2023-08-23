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الأربعاء 23 آب 2023 ساعة 18:35
قوات الاحتلال تحتجز أربعة شبان على حاجز حوارة جنوبي نابلس
وكانت قوات الاحتلال احتجزت امس الثلاثاء، ثلاثة شبان على حاجز حوارة جنوب نابلس.
وكثفت قوات الاحتلال تواجدها على الحواجز العسكرية في نابلس بعد عملية اطلاق النار في حوارة التي ادت لمقتل مستوطنين اثنينن.
رقم :
1077614
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