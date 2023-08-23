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الأربعاء 23 آب 2023 ساعة 21:13

حماس: سنرد على أي ضربة استباقية ضد المقاومة في غزة بضرب تل أبيب

حماس: سنرد على أي ضربة استباقية ضد المقاومة في غزة بضرب تل أبيب
وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "إسرائيل لا يوجد عندها إلا لغة الدم".
 
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال مساء أمس الثلاثاء، في موقع هجوم وقع بمستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل في الضفة الغربية "نحن في خضم هجوم إرهابي، تشجعه وتوجهه وتموله إيران ووكلاؤها"، في إشارة إلى حماس.
 
وأضاف "نعمل على مدار الساعة للقبض على القتلة ومن أرسلهم ومن مولهم، وسنحاسبهم".
 
وتوعد الزهار بأنه في حالة توجيه ضربة إلى قطاع غزة فإن حماس سترد بقصف تل أبيب.
 
وقال "ليس هذا الوقت المناسب بالنسبة لنتنياهو لتوجيه ضربة استباقية ضد المقاومة في غزة، لأنه في هذه الحال ستقوم المقاومة بضرب تل أبيب وسيخسر نتنياهو الانتخابات القادمة".
 
وبشأن التهديدات الإسرائيلية باستهداف قيادات الحركة في الخارج، استبعد عضو المكتب السياسي أن تفعل إسرائيل ذلك خلال هذه الفترة، "لأنها تعلم أن الردود ستأتي من غزة".
 
وأشار الزهار إلى أن إعلان حماس تبنيها عمليات في الضفة الغربية هدفه تشجيع بقية الشعب الفلسطيني على الاستمرار في المقاومة، منوها إلى أن "حماس تسعى إلى تجربة غزة في جميع مناطق الضفة".
 
وأردف قائلاً، إنه عندما أعلنت حماس عن دورها في هجمات وقتل جنود وصفقة تبادل الأسرى "لم تكن تضع على رأسها غطاء، هي تدخل في مواجهة وكلماتها وأساليبها معترف بها".
 
وبخصوص التهديدات الإسرائيلية أيضا بالعودة إلى اقتحام مدينة جنين في الضفة الغربية، قال الزهار "جنين ليست محتاجة لغزة لأن تدافع عنها، وجنين عندما تُقاوم لن تدافع عن نفسها فقط وإنما عن تحرير جميع الأرض الفلسطيني".
رقم : 1077638
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