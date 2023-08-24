قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم

واضاف العميد " كيومرث حيدري " يوم الاربعاء في ختام زيارته الرسمية لروسيا: أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها جادة في الحرب ضد الإرهاب وان تعاونها مع روسيا في هذا المجال يتعزز كل يوم.

وأشار إلى تطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ضمن هذه الاتفاقيات وقال: إيران وروسيا عازمتان على توسيع تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار العميد حيدري إلى تجارب البلدين في هذا المجال وأضاف: الإرهاب بمختلف أشكاله يشكل تهديدا عالميا وإيران وروسيا على استعداد لتبادل هذه التجارب القيمة مع دول أخرى في العالم.

واشار الى القدرات والإنجازات الدفاعية لروسيا وقال: أدركت خلال هذه الزيارة أن مثل هذه الإنجازات تم تحقيقها بأيدي الخبراء الإيرانيين القديرة في بلادنا".

وأضاف العميد حيدري: أن هذه الزيارات من شأنها ان تسهم في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والمعرفة العسكرية وتبادل الطلاب.

واعتبر إقامة جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المعرض الدولي للمنتدى التقني العسكري الروسي (المعروف بـ ارمی 2023) بحضور 70 دولة مصدرا للفخر وقال: قد أثارت قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات البرية والبحرية والجوية والصاروخية والحرب الإلكترونية اعجاب الزوار والمشاركين في هذا المعرض.