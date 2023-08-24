الصفحة الرئيسية
0
الخميس 24 آب 2023 ساعة 06:41

قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم

قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم
واضاف العميد " كيومرث حيدري " يوم الاربعاء في ختام زيارته الرسمية لروسيا: أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها جادة في الحرب ضد الإرهاب وان تعاونها مع روسيا في هذا المجال يتعزز كل يوم.
 
وأشار إلى تطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ضمن هذه الاتفاقيات وقال: إيران وروسيا عازمتان على توسيع تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب.
 
وأشار العميد حيدري إلى تجارب البلدين في هذا المجال وأضاف: الإرهاب بمختلف أشكاله يشكل تهديدا عالميا وإيران وروسيا على استعداد لتبادل هذه التجارب القيمة مع دول أخرى في العالم.
 
واشار الى القدرات والإنجازات الدفاعية لروسيا وقال: أدركت خلال هذه الزيارة أن مثل هذه الإنجازات تم تحقيقها بأيدي الخبراء الإيرانيين القديرة في بلادنا".
 
وأضاف العميد حيدري: أن هذه الزيارات من شأنها ان تسهم في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والمعرفة العسكرية وتبادل الطلاب.
 
واعتبر إقامة جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المعرض الدولي للمنتدى التقني العسكري الروسي (المعروف بـ ارمی 2023) بحضور 70 دولة مصدرا للفخر وقال: قد أثارت قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات البرية والبحرية والجوية والصاروخية والحرب الإلكترونية اعجاب الزوار والمشاركين في هذا المعرض.
 
رقم : 1077700
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
تشابهار أم بيرايوس...أي ميناء أفضل لوصول الهند إلى أوروبا؟
تشابهار أم بيرايوس...أي ميناء أفضل لوصول الهند إلى أوروبا؟
24 آب 2023
مواقف حادة للأكراد السوريين ضد أمريكا وتركيا
مواقف حادة للأكراد السوريين ضد أمريكا وتركيا
24 آب 2023
قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم
قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم
24 آب 2023
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
23 آب 2023
لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"
لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"
23 آب 2023
القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
23 آب 2023
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام تحت ضغط المتطرفين الصهاينة
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام تحت ضغط المتطرفين الصهاينة
23 آب 2023
المقاومة الفلسطينيّة وبعثرة أوراق "إسرائيل"
المقاومة الفلسطينيّة وبعثرة أوراق "إسرائيل"
23 آب 2023
العنوان المشترك بين اعضاء بريكس.. حذف الدولار ولا هيمنة امريكية غربية
العنوان المشترك بين اعضاء بريكس.. حذف الدولار ولا هيمنة امريكية غربية
23 آب 2023
طوكيو توعز بالاستعداد لـ “حالة غير متوقعة” بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
طوكيو توعز بالاستعداد لـ “حالة غير متوقعة” بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
22 آب 2023
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
22 آب 2023
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
22 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
تشابهار أم بيرايوس...أي ميناء أفضل لوصول الهند إلى أوروبا؟
مواقف حادة للأكراد السوريين ضد أمريكا وتركيا
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية