لبنان...مقتل عسكريين اثنين إثر تحطم طوافة تابعة للقوات الجوية

وقال الجيش اللبناني في بيان: "تحطمت طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر".

ونشرت قناة "الجديد" مقطع فيديو من مكان الحادث، حيث أعرب رواد مواقع التواصل عن حزنهم لهذه الواقعة.