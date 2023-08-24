بايدن يعلق على تحطم طائرة بريغوجين في مقاطعة تفير الروسية

وذكر البيت الأبيض “أرجع بايدن تأخره بمعرفة الحادث إلى أنه كان يمارس الرياضة في الساعات القليلة الماضية”.



وأوضح البيت الأبيض أن “بايدن يقضي حاليا إجازة في بحيرة تاهو بولاية نيفادا”، مؤكدا أنه “لا يملك بيانات دقيقة عن تحطم الطائرة في مقاطعة تفير الروسية، التي كان يفغيني بريغوجين ضمن قائمة ركابها، لكنه لم يتفاجأ بما حدث”.



هذا وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو.



وتحطمت طائرة خاصة، اليوم الأربعاء، في مقاطعة تفير الروسية، وكان على متنها 10 ركاب، وأشارت هيئة الطيران المدني الروسية إلى أنه “كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم”.



وأكد رئيس حركة “نحن مع روسيا” فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.



وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا بالحادث، ولجنة التحقيقات الروسية تحقيقا جنائيا في حادث تحطم الطائرة شمال موسكو.