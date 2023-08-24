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الخميس 24 آب 2023 ساعة 09:36

اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة.. واقتحامات للمسجد الأقصى

اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة.. واقتحامات للمسجد الأقصى
وأفاد شهود عيان، أن”قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين، واعتقلت 28 مواطناً من مخيم عقبة جبر ونابلس وطولكرم ومخيم الفوار، جرى إطلاق سراح بعضهم لاحقا”.

وكانت قوات الاحتلال شنت منذ عملية الخليل يوم الثلاثاء الماضي حملة اعتقالات واسعة طالت خلال 3 أيام قرابة 100 مواطن، أفرجت قوات الاحتلال عن بعضهم لاحقا.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار مشدد على بلدة عقربا جنوب نابلس، لليوم الخامس على التوالي.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح جابر إن:” قوات الاحتلال داهمت نحو 20 منزلا، فجر اليوم الخميس، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وتركزت في منطقة وسط البلدة”.

وأضاف أن”قوات الاحتلال ما زالت تفرض حصارا على البلدة لليوم الخامس على التوالي، وسط نصب عدد من الحواجز العسكرية عند مداخل البلدة وفي محيطها.

ويشار الى ان”المقاومة الفلسطينية نفذت عملية اطلاق نار عند حاجز حوارة ، مما ادى لمقتل مستوطنين ، حيث يواصل الاحتلال البحث عن المنفذين”.

أما في المسجد الأقصى فقد اقتحمه العشرات من المستوطنين، اليوم وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.
وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

يشار الى ان أعمال المقاومة تصاعدت في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 25 عملاً مقاوماً استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، وإلقاء 5 زجاجات حارقة، وتصدي لـ3 اعتداءات للمستوطنين، وتحطيم مركبتين للمستوطنين.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في 10 نقاط بالضفة الغربية، تخللها عمليات إلقاء حجارة، بينها مواجهات في مخيم شعفاط بالقدس.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في رام الله ورشقوهم بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم مركبتين تابعتين للمستوطنين، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطنة عوفر، واستهدافهم بـ5 زجاجات حارقة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة جبع بجنين، إضافة إلى استهدافهم بعبوات ناسفة، واندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

ورشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات في بلدة برقة بنابلس، فيما استهدف مقاومون جنود الاحتلال بالرصاص الحي في دير استيا بسلفيت.

وقرب مستوطنة ياكير، تصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين ورشقوهم بالحجارة، وقاموا بتحطيم عدداً من مركباتهم.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طولكرم، فيما اندلعت مواجهات في صيدا وتخللها إلقاء حجارة.

وشهدت المنطقة القريبة من مستوطنة بيتار في محافظة بيت لحم عملية إطلاق نار أخرى، بينما شهدت مناطق عدة في الخليل مواجهات وإلقاء حجارة، وتركزت في بيت أمر، وخلة مناع، وبئر المحجر.
رقم : 1077748
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