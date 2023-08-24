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الخميس 24 آب 2023 ساعة 10:05

مسؤول صهيوني: التطبيع مع السعوديّة في بداية العام المقبل

مسؤول صهيوني: التطبيع مع السعوديّة في بداية العام المقبل
وبحسب ما نقل المحلّل السياسي، في موقع "يديعوت أحرونوت،" إيتمار آيخنر عن المسؤول الصهيوني، فإنّ "المحادثات بين السعوديين والأميركيين ترتكز على إيران وعوالم الدفاع، بخصوص الوسائل التي سيحصل عليها السعوديون من الأميركيين، والتي ستحميهم من طهران"؛ على حدّ تعبيره. وقال المسؤول الصهيوني إنّ "السعوديين يطالبون الولايات المتّحدة "بحلف دفاعي"، الأمر الذي يتطلّب موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين".

وحيال قضية النووي المدني، لفت المسؤول الصهيوني الى أنّ وزير الشؤون الإستراتيجية الاسرائيلي رون درمر بالغ، خلال مقابلة مع شبكة "PBS"، وخلافًا للانطباع الذي خلفه كلامه، فإنّ "إسرائيل" لم تعطِ الموافقة على نووي مدني للسعوديين، ففي رأيه أنّ: "درمر تسرّع كثيرًا".
 
رقم : 1077756
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