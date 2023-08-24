الصفحة الرئيسية
0
الخميس 24 آب 2023 ساعة 11:17

رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي يشكك في قدرة أوكرانيا على تحقيق أهدافها

رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي يشكك في قدرة أوكرانيا على تحقيق أهدافها
وفي حوار مع صحيفة “دي فيلت” قال بريغر، الذي يرأس منذ أيار/مايو 2022 اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد، إنه “ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان أوكرانيا استعادة سيادتها الكاملة بالموارد المتاحة”.

وذكر بيرغر أن الهجوم الأوكراني المضاد المستمر منذ يونيو، لم يسفر عن أي نتائج حتى الآن، في حين لا تزال روسيا تسيطر على نحو 17 بالمئة من أراضي أوكرانيا، ولديها خطوط دفاع قوية.

وأشار بريغر أيضا إلى أن كييف لا تمتلك إلا عدداً محدودا من الألوية، قائلاً إنه سيكون “حذرا في توقع اختراق القوات الأوكرانية لخطوط الدفاع الروسية”.

وأضاف “هذه حرب استنزاف، لا يوجد فيها فائز في الوقت الحالي”.

وأضاف بريغر أن نجاح أوكرانيا سيكون مرغوبا ولكنه لا يلوح في الأفق في المستقبل المنظور، في حين تحتفظ روسيا بقدرة عسكرية يعتقد الجنرال أنها لم تتأثر بشكل كبير، على الرغم من العقوبات الغربية.

ولفت بريغر إلى أن روسيا لديها كمية كبيرة جدا من الأسلحة واحتياطي ضخم من الأفراد، ومن حيث هذه النقاط تتفوق روسيا بشكل واضح على أوكرانيا”.

بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو الماضي لا سيما على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، حيث نشرت كييف ألوية قتالية دربها “الناتو” ومسلحة بمعدات غربية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح في 21 يوليو الماضي، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق نتائج، “على الأقل حتى الآن”، وأن الرعاة الغربيين لكييف “محبطون بشكل واضح” من سير “الهجوم المضاد”.
 
رقم : 1077773
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
تشابهار أم بيرايوس...أي ميناء أفضل لوصول الهند إلى أوروبا؟
تشابهار أم بيرايوس...أي ميناء أفضل لوصول الهند إلى أوروبا؟
24 آب 2023
مواقف حادة للأكراد السوريين ضد أمريكا وتركيا
مواقف حادة للأكراد السوريين ضد أمريكا وتركيا
24 آب 2023
قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم
قائد القوة البرية للجيش: العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا تتعمق كل يوم
24 آب 2023
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
مصادر لـ"إسلام تايمز": تدمير مقبرة للبهائية في جنوب لبنان
23 آب 2023
لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"
لماذا يتم تصوير جفاف بحيرة أرومية على أنها "قضية عرقية"
23 آب 2023
القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
القوة البرية للحرس الثوري تعلن استعدادها لخدمة زوار الأربعين
23 آب 2023
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام تحت ضغط المتطرفين الصهاينة
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام تحت ضغط المتطرفين الصهاينة
23 آب 2023
المقاومة الفلسطينيّة وبعثرة أوراق "إسرائيل"
المقاومة الفلسطينيّة وبعثرة أوراق "إسرائيل"
23 آب 2023
العنوان المشترك بين اعضاء بريكس.. حذف الدولار ولا هيمنة امريكية غربية
العنوان المشترك بين اعضاء بريكس.. حذف الدولار ولا هيمنة امريكية غربية
23 آب 2023
طوكيو توعز بالاستعداد لـ “حالة غير متوقعة” بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
طوكيو توعز بالاستعداد لـ “حالة غير متوقعة” بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا
22 آب 2023
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
رئيسي: استراتيجيتنا احياء الآمال، وما تمتلكه ايران كفيل بازالة العوائق
22 آب 2023
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
22 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نتنياهو وسموتريتش وخطة إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانيّة
تشابهار أم بيرايوس...أي ميناء أفضل لوصول الهند إلى أوروبا؟
مواقف حادة للأكراد السوريين ضد أمريكا وتركيا
خطة "إسرائيل" الجديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية