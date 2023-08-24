رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي يشكك في قدرة أوكرانيا على تحقيق أهدافها

وفي حوار مع صحيفة “دي فيلت” قال بريغر، الذي يرأس منذ أيار/مايو 2022 اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد، إنه “ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان أوكرانيا استعادة سيادتها الكاملة بالموارد المتاحة”.



وذكر بيرغر أن الهجوم الأوكراني المضاد المستمر منذ يونيو، لم يسفر عن أي نتائج حتى الآن، في حين لا تزال روسيا تسيطر على نحو 17 بالمئة من أراضي أوكرانيا، ولديها خطوط دفاع قوية.



وأشار بريغر أيضا إلى أن كييف لا تمتلك إلا عدداً محدودا من الألوية، قائلاً إنه سيكون “حذرا في توقع اختراق القوات الأوكرانية لخطوط الدفاع الروسية”.



وأضاف “هذه حرب استنزاف، لا يوجد فيها فائز في الوقت الحالي”.



وأضاف بريغر أن نجاح أوكرانيا سيكون مرغوبا ولكنه لا يلوح في الأفق في المستقبل المنظور، في حين تحتفظ روسيا بقدرة عسكرية يعتقد الجنرال أنها لم تتأثر بشكل كبير، على الرغم من العقوبات الغربية.



ولفت بريغر إلى أن روسيا لديها كمية كبيرة جدا من الأسلحة واحتياطي ضخم من الأفراد، ومن حيث هذه النقاط تتفوق روسيا بشكل واضح على أوكرانيا”.



بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو الماضي لا سيما على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، حيث نشرت كييف ألوية قتالية دربها “الناتو” ومسلحة بمعدات غربية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح في 21 يوليو الماضي، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق نتائج، “على الأقل حتى الآن”، وأن الرعاة الغربيين لكييف “محبطون بشكل واضح” من سير “الهجوم المضاد”.

