رئيس وزراء إثيوبيا: انضمامنا إلى بريكس لحظة عظيمة

وقال أبي أحمد إن تأييد انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس" يمثل لحظة عظيمة، مضيفا: "مستعدون للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر".

جاء ذلك في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، أثني فيها على قرار قادة دول "بريكس" الخمسة الحاليين بتأييد انضمام أديس أبابا إلى المجموعة.م