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الخميس 24 آب 2023 ساعة 12:15

بوتين: الغرب يحاول استخدام قواعده ليسرق موارد الدول النامية

بوتين: الغرب يحاول استخدام قواعده ليسرق موارد الدول النامية
وفيما يلي إليكم تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بريكس:
 
بوتين: يتبع الغرب سياسة استعمار جديد.
 
بوتين: يستخدم الغرب في بناء عالمه الجديد عمليات للقضاء على التقاليد ومنها بناء الأسرة. يهدمون العادات الموجودة منذ القدم. وأغلبية الدول الموجودة هنا اليوم ترفض هذا التطرف الجديد والكراهية ودعم الإرهاب، وتتبنى الاحترام المتبادل والمساواة.
 
بوتين: روسيا لها مصلحة في تعزيز العلاقات مع إفريقيا، وننجز المشاريع المختلفة في القطاعات المختلفة، ونولي اهتماما كبيرا لتوفير المواد الغذائية والأسمدة، ونستخدم كل الوسائل الممكنة لضمان الأمن الغذائي.
 
بوتين: خلال أشهر قليلة سنقدم لـ 6 دول في إفريقيا من 25-50 ألف طن من الحبوب، على الرغم من جميع العراقيل والعقوبات المفروضة علينا.
 
بوتين: عدد السكان في 2030 سيزداد بنسبة 1.7% وسنواجه احتياجا للطاقة. يجب أن ننتقل إلى الطاقة المتجددة، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية.
 
بوتين: بعض الدول تواجه نفس الأخطاء عند الانتقال إلى الطاقة الخضراء. يجب الاستفادة من جميع وسائل الطاقة، ونحن نعمل على تعزيز التعاون في خفض الانبعاثات، واستخدام الطاقة المتجددة.
 
بوتين: تصدير الحبوب والأسمدة والطاقة والتبادل الثقافي والتعليم والرياضة لا يخص إفريقيا وحدها، ولكن مناطق أخرى، بما في ذلك الدول المدعوة للانضمام إلى "بريكس".
 
بوتين: لدى روسيا الكثير مما يمكنها تقديمه للشركاء.
 
بوتين: سنعمل في العام المقبل خلال رئاسة "بريكس" سنعمل مع الدول في صيغتي "بريكس+" وOutreach
 
بوتين: نتعاون مع عدد من الدول الإفريقية ومن بينها مصر، حيث تبني شركة "روس آتوم" الروسية محطة الضبعة لتوليد الطاقة النووية.
رقم : 1077785
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