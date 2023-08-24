واشنطن: العقوبات على النظام السوري قائمة حتى إحراز تقدم ملموس نحو الحل السياسي

وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن "البعض يدعي أن النزاع انتهى بعد 12 عاماً، لكن معاناة الشعب السوري مستمرة، بفعل الضربات الجوية والهجمات الصاروخية وعمليات التعذيب والاعتقال، ومنع وصول المساعدات الإنسانية".



وأوضحت أن "النزاع السوري يتسبب بانعدام استقرار في مختلف أنحاء المنطقة، إذ لا يستطيع الملايين العودة إلى ديارهم، في حين يسهل النظام السوري تجارة المخدرات".



وأشارت السفيرة الأميركية إلى المظاهرات السلمية التي تشهدها المدن السورية في السويداء ودرعا، والتي دعا المتظاهرون خلالها إلى تغيير السياسية واحترام كل الأطراف القرار 2254، لافتة إلى أن "هذه المناطق شهدت بداية الثورة، ومن الواضح أنه لم تتم تلبية مطالبها السلمية".



وذكرت جرينفيلد أن مجلس الأمن الدولي "أكد مراراً وتكراراً على ضرورة التنفيذ الكامل لكل جوانب القرار 2254"، مضيفة أن هذا القرار "خارطة الطريق المشتركة، إلا أنه من الصعب إحراز تقدم".



وأعربت الدبلوماسية الأميركية عن تقديرها لجهود المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، موضحة أنه "يحاول تشجيع تجدد الزخم للتوصل إلى تسوية سياسية، في حين يواجه معارضة شديدة من النظام السوري وداعميه، بما فيهم روسيا".

