الجهاد الاسلامي: ممارسات الاحتلال لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الجهاد والمقاومة

وقال الحاج موسى لموقع "السرايا": "نؤكد لأبناء شعبنا أن ممارسات الاحتلال، لن تزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة الجهاد والمقاومة".



وأضاف "جهادنا على امتداد أرض فلسطين، وفي الضفة مستمر ما بقي الاحتلال، ولن ندخر جهدًا في دعم وتطوير العمل المقاوم فيها".



وشدد الحاج موسى على أن سرايا القدس بكافة كتائبها المقاتلة في الضفة ستبقى تذيق العدو لظى حممها، مهما كلف ذلك من ثمن، ومهما كانت النتائج.



وتابع "لو استدعى الاحتلال كافة تشكيلاته وعديده، وجمع كل ما لديه من عدة وامكانيات، لن يخمد نار الثورة، ولن يوقف مد المقاومة".



وجدد الحاج موسى التأكيد على أن المقاومة صاحبة اليد العليا في (ثأر الأحرار) و(بأس جنين)، ستبقى توجه الصفعة تلو الصفعة للعدو، ولن يستطيع بإجرامه واعتقالاته وأد روح الثورة في أبناء شعبنا المؤمنين بالمقاومة".



ووجه رسالة للمجاهدين على امتداد ربوع الوطن قائلًا: "بيّض الله وجوهكم، كلما مرّغتم أنف الاحتلال في التراب، بيّض الله وجوكم وأنتم تدافعون عن الأمة في جدارها الأخير".



وأضاف "تقدموا إلى المواجهة بكل إيمان ويقين، وأنتم تحملون ميراث الأمة وأمانة الشهداء وتصنعون لأمتكم وشعبكم غدًا أفضل، امضوا بكل اقتدار واتقان وثباتٍ إلى وعد الآخرة، والله لا يخلف وعده".

