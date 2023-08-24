ايران في المرتبة الأولى في مجال المؤشرات الصحية في المنطقة

وقال الوزير عين اللهي خلال اجتماع للمجلس الاداري في محافظة خراسان الشمالية (شمال شرق) ان القوة الناعمة لايران اليوم هي في الذروة تماما كقوتها الصلبة ، فاليوم اصبحنا ننتج 99 بالمئة من الادوية في داخل البلاد وهذا يظهر القوة الناعمة للجمهورية الاسلامية الايرانية.



وتابع: ان كل هذا التقدم سجل رغم كافة انواع الحظر والحروب والعداوة، قائلا:اليوم لدينا علاقات مع كافة الدول المجاورة والبعيدة، وهذه الدول قد اعلنت حاجتها لتلقي الخدمات العلاجية منا.



واعتبر وزير الصحة الايراني ان التغلب على جائحة كورونا جاء بدعم من الشعب والانتصار حتمي حيث تكون هناك مشاركة من الشعب.