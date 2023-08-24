الرئيس الإيراني: قمة بريكس سبيل نحو بناء عالم متعدد الأقطاب

وقال اية الله رئيسي في كلمة له امام قمة بريكس في جوهانسبرج اليوم الخميس إن طهران تدعم جهود تكتل الاقتصادات الناشئة للابتعاد عن الاعتماد على الدولار.

واضاف الرئيسي الايراني الذي انضمت بلاده لمجموعة بريكس رسميا ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بقوة الجهود الناجحة التي تبذلها مجموعة بريكس للتخلص من الدولار في التعاملات التجارية والاقتصادية بين أعضائها وكذلك الاستفادة من العملات المحلية".

وفي جانب اخر من كلمته اضاف اننا نرفض كل السياسات التمييزية والعنصرية من قبل إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

يتبع