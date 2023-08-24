وكتب امير عبداللهيان على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي"ايكس" (تويتر سابقا) توجهنا الى جنوب افريقيا بمعيّة الرئيس رئيسي للمشاركة في قمة منظمة بريكس بلس، ان النجاح الكبير لقبول انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية في بريكس، وبالاضافة الى دعم التعددية، يمكنه ان يوفر الارضية لمواصلة الأهداف وتطوير باقي الاستراتيجيات الكبرى للحكومة في تطبيق الدبلوماسية النشطة".

هذا وقد أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من ايران ومصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.

وأشار رامافوزا إلى أن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.