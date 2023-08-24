حرب المسيرات.. مقلقة لروسيا وموجعة لأوكرانيا

أعلنت أوكرانيا -اليوم الخميس- أنها شنّت ليلًا عملية عسكرية خاصة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، وبالمقابل أعلنت روسيا توجيهها ضربة لمركز صنع القرار العسكري في أوكرانيا.

وأكدت أوكرانيا أن عمليتها في القرم أدت إلى مقتل جنود روس، ورُفع خلالها العلم الأوكراني، مشيرة إلى أن وحدات من القوات الخاصة قامت بإنزال في بلدتي أولينيفكا وماياك في غرب القرم، قبل أن تغادرها دون تسجيل خسائر في صفوفها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من اليوم الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، في حين تحدثت صحيفة ألمانية عن شكوك أوروبية في إمكانية استعادة أوكرانيا لأي من الأراضي التي خسرتها في الحرب مع روسيا.

وقالت الوزارة، إنه تم إسقاط طائرتين مسيّرتين فوق منطقة بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وواحدة أخرى فوق منطقة كالوجا الأكثر قربًا من موسكو.

وتعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى في الأيام الأخيرة لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، بعد أن تعهدت كييف هذا الصيف "بإعادة" النزاع إلى داخل روسيا.

من جهة أخرى، قال حاكم منطقة دنيبرو بتروفسك الأوكرانية سيرهي ليساك، إن ضربة أصابت مدينة دنيبرو في وقت مبكر من صباح الخميس، أسفرت عن سقوط عدد من المصابين لم يُعرف بعد.

وبعد اعتراف المسؤولين الروس بوقوع هجومين أوكرانيين بطائرات مسيرة على المطارين العسكريين سولتسي في منطقة نوفجورود وشايكوفكا في منطقة كالوجا، أعلنت المخابرات الأوكرانية أن الهجومين في الآونة الأخيرة على مطارين روسيين دمرا قاذفتين من طراز تي.يو-22 وألحقا أضرارا بقاذفتين أخريين.

وفي سياق منفصل، قالت صحيفة دي فيلت الألمانية بأن القيادة العسكرية للاتحاد الأوروبي لديها شكوك في إمكانية استعادة أوكرانيا لأي من الأراضي التي خسرتها في الحرب مع روسيا.

وشككت اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي وهي أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد، شككت بإمكانية استعادة السيادة الكاملة لأوكرانيا بالموارد المتاحة.